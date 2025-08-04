Самые популярные соцсети в Азербайджане

В июле 2025 года активность азербайджанских пользователей в социальной сети Instagram увеличилась на 1,94 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составила 34,01%.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на статистический центр Global Stats.

На втором месте по данному показателю находится Facebook. В отчетном месяце доля этой платформы выросла на 5,65 процентного пункта и достигла 31,73%.

Третье место занимает Pinterest с долей 7,06% (на 0,08% больше по сравнению с предыдущим месяцем).

Четвертую позицию занимает социальная сеть YouTube. Ее доля на местном рынке снизилась на 5,26 процентного пункта и составила 15,31%.

Платформа X заняла пятое место по популярности в сегменте социальных сетей Азербайджана - с показателем 7,1% (снижение на 2,58% за месяц).

Шестое место в рейтинге заняла LinkedIn с долей 1,18% (на 0,18% выше по сравнению с июнем).

На долю остальных социальных сетей пришлось 3,61%.