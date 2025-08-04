https://news.day.az/world/1771926.html На Камчатке зафиксировали опасную активность вулкана На полуострове Камчатка активизировался вулкан Мутновский. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
На Камчатке зафиксировали опасную активность вулкана
На полуострове Камчатка активизировался вулкан Мутновский.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
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