https://news.day.az/world/1772107.html Starlink появился в одной из восточноафриканских стран Спутниковая связь Starlink теперь доступна в Сомали. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на странице компании в соцсети X. "Высокоскоростной интернет Starlink с низкой задержкой теперь доступен в Сомали!", - говорится в публикации.
Starlink появился в одной из восточноафриканских стран
Спутниковая связь Starlink теперь доступна в Сомали.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на странице компании в соцсети X.
"Высокоскоростной интернет Starlink с низкой задержкой теперь доступен в Сомали!", - говорится в публикации.
На прошлой неделе сообщалось, что китайские ученые разрабатывают стратегии, которые позволят противодействовать спутникам Starlink Илона Маска. Пекин рассматривает для противодействия спутникам подводные лодки-невидимки с космическими лазерами, "саботаж цепочек поставок" и ударные спутники с ионными двигателями.
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