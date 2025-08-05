Starlink появился в одной из восточноафриканских стран

Спутниковая связь Starlink теперь доступна в Сомали.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на странице компании в соцсети X.

"Высокоскоростной интернет Starlink с низкой задержкой теперь доступен в Сомали!", - говорится в публикации.

На прошлой неделе сообщалось, что китайские ученые разрабатывают стратегии, которые позволят противодействовать спутникам Starlink Илона Маска. Пекин рассматривает для противодействия спутникам подводные лодки-невидимки с космическими лазерами, "саботаж цепочек поставок" и ударные спутники с ионными двигателями.