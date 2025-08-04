Делегация МАГАТЭ посетит Тегеран

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетит Тегеран на следующей неделе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Al Mayadeen со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что в делегацию не войдут инспекторы, поскольку переговоры будут сосредоточены на политической стороне вопроса. Стороны будут обсуждать механизмы реализации принятого парламентом Ирана закона о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.

Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что в августе планируются переговоры с Международным агентством по атомной энергии о новых способах взаимодействия после приостановки сотрудничества по инициативе Тегерана. По словам Арагчи, несмотря на принятие такого решения, Иран продолжает неукоснительно выполнять свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соглашению о гарантиях с агентством.