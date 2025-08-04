В Азербайджане повышен возрастной предел пребывания работников прокуратуры на службе

Повышен возрастной предел пребывания прокурорских работников на службе в прокуратуре.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в изменении, внесенном Президентом Ильхамом Алиевым в закон Азербайджанской Республики "О прохождении службы в органах прокуратуры".

Согласно закону, возрастной предел пребывания прокурорских работников на службе в прокуратуре повышен с 60 до 65 лет.

Сотрудникам, принятым на работу в порядке перевода в прокуратуру, звания будут присвоены после прохождения собеседования.