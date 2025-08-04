https://news.day.az/officialchronicle/1772022.html В Азербайджане повышен возрастной предел пребывания работников прокуратуры на службе Повышен возрастной предел пребывания прокурорских работников на службе в прокуратуре. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в изменении, внесенном Президентом Ильхамом Алиевым в закон Азербайджанской Республики "О прохождении службы в органах прокуратуры".
В Азербайджане повышен возрастной предел пребывания работников прокуратуры на службе
Повышен возрастной предел пребывания прокурорских работников на службе в прокуратуре.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в изменении, внесенном Президентом Ильхамом Алиевым в закон Азербайджанской Республики "О прохождении службы в органах прокуратуры".
Согласно закону, возрастной предел пребывания прокурорских работников на службе в прокуратуре повышен с 60 до 65 лет.
Сотрудникам, принятым на работу в порядке перевода в прокуратуру, звания будут присвоены после прохождения собеседования.
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