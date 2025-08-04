Желание Трампа включить Баку в Авраамовы соглашения - часть новой стратегии Вашингтона

Интерес администрации Трампа к включению Азербайджана в Авраамовы соглашения отражает амбициозную, прагматичную попытку сохранить видимость динамики и успеха ближневосточной дипломатии на фоне более сложных и застопорившихся треков - таких, как нормализация с Саудовской Аравией или возвращение Индонезии и Пакистана к диалогу. Азербайджан, как страна с мусульманским большинством, тесными энергетическими и военными связями с Израилем и независимой позицией в отношении антиизраильского консенсуса Лиги арабских государств, рассматривается как реалистичный и перспективный партнер для расширения соглашений.

Об этом сказала в беседе с Day.Az американский юрист, аналитик и правозащитник Ирина Цукерман.

Во-первых, отметила она, выбор Азербайджана в качестве следующего участника Авраамовых соглашений представляет собой логичный и сбалансированный шаг. В отличие от других государств региона, Баку уже давно выстроил устойчивые и взаимовыгодные отношения с Израилем: действуют официальные посольства, осуществляется активное военно-техническое сотрудничество, ведется обмен разведданными и реализуются крупные энергетические проекты.

"Присоединение Азербайджана станет, скорее, юридическим закреплением уже существующих тесных отношений, чем внешнеполитическим прорывом или концептуальным изменением курса. Это отличается от изначальной модели Авраамовых соглашений, в рамках которой страны с ограниченными или напряженными отношениями с Израилем - ОАЭ, Бахрейн, Судан, Марокко - формализовали сотрудничество при поддержке США. В случае с Азербайджаном речь идет о продолжении последовательной дипломатии и развитии партнерства", - подчеркнула эксперт.

Во-вторых, с точки зрения политической реализации, инициатива может быть воспринята как укрепление дипломатической динамики на фоне более сложных треков, таких как переговоры с Саудовской Аравией. В отличие от этих направлений, где затрагиваются чувствительные вопросы, включая иранский фактор, палестинскую повестку и внутреннюю религиозную составляющую, сотрудничество с Азербайджаном строится на устойчивой основе. Баку занимает важное место в региональной архитектуре безопасности и энергетики Южного Кавказа и уже взаимодействует с США по ряду ключевых направлений.

По ее словам, подобное расширение Авраамовых соглашений несет стратегическую ценность. Присоединение Азербайджана может усилить трехстороннее взаимодействие с США и Израилем в контексте безопасности и стабильности в регионе, а также укрепить диверсификацию энергетических поставок для Европы, снижая зависимость от российских и иранских ресурсов. Такой подход отвечает долгосрочным интересам США и их союзников.

"Авраамовы соглашения в новых условиях развиваются как гибкий и прагматичный механизм регионального взаимодействия. Включение государств, имеющих положительный опыт сотрудничества с Израилем, может способствовать укреплению устойчивых альянсов и быть основой для дальнейшего прогресса, в том числе на палестинском направлении.

Таким образом, инициатива по включению Азербайджана в Авраамовы соглашения отражает продуманный и своевременный шаг, отвечающий реалиям современной дипломатии и создающий дополнительный импульс для формирования устойчивой архитектуры безопасности и партнерства на Ближнем Востоке и Южном Кавказе", - заключила Ирина Цукерман.

Лейла Таривердиева