https://news.day.az/politics/1771593.html Трамп намерен привлечь Азербайджан к «Авраамовым соглашениям» Дональд Трамп намерен привлечь Азербайджан и государства Центральной Азии к "Авраамовым соглашениям". Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Трамп намерен привлечь Азербайджан к «Авраамовым соглашениям»
Дональд Трамп намерен привлечь Азербайджан и государства Центральной Азии к "Авраамовым соглашениям".
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Согласно информации, администрация президента США Дональда Трампа, надеясь углубить текущие связи с Израилем, активно обсуждает с Азербайджаном возможность включения страны и некоторых центральноазиатских союзников к "Авраамовым соглашениям".
Отметим, что "Авраамовы соглашения" - это серия соглашений, подписанных в 2020-2021 годах между государством Израиль и рядом арабских государств по нормализации отношений.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре