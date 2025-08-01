Трамп намерен привлечь Азербайджан к «Авраамовым соглашениям»

Дональд Трамп намерен привлечь Азербайджан и государства Центральной Азии к "Авраамовым соглашениям".

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно информации, администрация президента США Дональда Трампа, надеясь углубить текущие связи с Израилем, активно обсуждает с Азербайджаном возможность включения страны и некоторых центральноазиатских союзников к "Авраамовым соглашениям".

Отметим, что "Авраамовы соглашения" - это серия соглашений, подписанных в 2020-2021 годах между государством Израиль и рядом арабских государств по нормализации отношений.