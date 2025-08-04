https://news.day.az/world/1771884.html В Турции оценили возможность скорой встречи Путина и Трампа Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции может состояться скоро, однако конкретных сроков и временных рамок пока нет. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил источник в администрации Эрдогана. "Конкретных временных рамок нет, рассчитываем, что скоро.
В Турции оценили возможность скорой встречи Путина и Трампа
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции может состояться скоро, однако конкретных сроков и временных рамок пока нет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил источник в администрации Эрдогана.
"Конкретных временных рамок нет, рассчитываем, что скоро. Но конкретных сроков нет", - сообщил собеседник агентства.
Он также подчеркнул, что турецкие власти пока не получали сигналов о проведении нового раунда переговоров между РФ и Украиной. В администрации добавили, что Турция готова возобновить свое посредничество в данном вопросе в любой момент.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре