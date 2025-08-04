В Турции оценили возможность скорой встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции может состояться скоро, однако конкретных сроков и временных рамок пока нет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил источник в администрации Эрдогана.

"Конкретных временных рамок нет, рассчитываем, что скоро. Но конкретных сроков нет", - сообщил собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что турецкие власти пока не получали сигналов о проведении нового раунда переговоров между РФ и Украиной. В администрации добавили, что Турция готова возобновить свое посредничество в данном вопросе в любой момент.