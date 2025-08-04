https://news.day.az/world/1772034.html Польшу поглотили сугробы града - ФОТО - ВИДЕО В некоторых районах выпадают целые сугробы града. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На кадрах город Тарнув, где и на завтра прогнозируют непростую погоду.
Польшу поглотили сугробы града - ФОТО - ВИДЕО
В некоторых районах выпадают целые сугробы града.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На кадрах город Тарнув, где и на завтра прогнозируют непростую погоду.
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