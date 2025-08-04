В Бразилии открыли масштабное нефтегазовое месторождение

Британская компания BP открыла в Бразилии крупнейшее за 25 лет нефтегазовое месторождение.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе компании.

Месторождение стало десятым для компании в текущем году. Оно находится в бассейне Сантос в юго-восточной части Бразилии, в 400 километрах от Рио-де-Жанейро и занимает площадь более 300 квадратных километров.

Специалисты пробурили скважину на глубине 2372 метра, при этом общая глубина составила 5855 метров. В публикации подчеркивается, что результаты анализов проб из скважины указывают на наличие повышенного уровня углекислого газа. Компания начала проведение лабораторных исследований для установления дальнейших характеристик пласта и обнаруженных флюидов.

По данным пресс-службы, на фоне открытия нового месторождения акции ВР подорожали на 1,5%.