"Карван" продлил контракт с полузащитником

"Карван" официально объявил о продлении контракта с Ибрагимом Гадирзаде. Пресс-служба клуба сообщила, что новый договор рассчитан на один год, охватывая кампанию-2025/26.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в минувшем сезоне 24-летний хавбек сыграл 25 встреч, отметившись тремя результативными пасами и зарекомендовав себя ключевым связующим звеном в центре поля.

Сохранение Гадирзаде призвано укрепить линию полузащиты и обеспечить команде стабильность в предстоящих матчах азербайджанского первенства.