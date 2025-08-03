https://news.day.az/sport/1771788.html "Карван" продлил контракт с полузащитником "Карван" официально объявил о продлении контракта с Ибрагимом Гадирзаде. Пресс-служба клуба сообщила, что новый договор рассчитан на один год, охватывая кампанию-2025/26.
"Карван" продлил контракт с полузащитником
"Карван" официально объявил о продлении контракта с Ибрагимом Гадирзаде. Пресс-служба клуба сообщила, что новый договор рассчитан на один год, охватывая кампанию-2025/26.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в минувшем сезоне 24-летний хавбек сыграл 25 встреч, отметившись тремя результативными пасами и зарекомендовав себя ключевым связующим звеном в центре поля.
Сохранение Гадирзаде призвано укрепить линию полузащиты и обеспечить команде стабильность в предстоящих матчах азербайджанского первенства.
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