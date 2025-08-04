Названы последствия лесных пожаров в Канаде

Дым и гарь от сотен лесных пожаров распространились по обширным территориям Канады и северных штатов США, из-за чего качество воздуха в этих регионах достигло опасных для здоровья уровней.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что предупреждения были объявлены по всей Канаде и в 10 американских штатах.

По данным метеорологов, при сохранении текущих погодных тенденций в ближайшее время не предвидится улучшения ситуации.

По информации Канадского межведомственного центра по лесным пожарам, в стране действуют более 730 лесных пожаров, из них минимум 210 вышли из-под контроля. За последние месяцы дым от лесных возгораний неоднократно достигал территории США, а также уничтожил 66 тыс квадратных километров.

В июле миллионам жителей Среднего Запада США рекомендовали оставаться дома, чтобы не подвергать свое здоровье опасности из-за распространившегося токсичного дыма от лесных пожаров из Канады.