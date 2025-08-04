В Германии разочарованы 5G

Скорость мобильной интернет-связи 5G в Германии оказалась разочаровывающе низкой, это может сказаться на будущем автомобильной промышленности.

Как передает Day.Az, об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

Мобильные операторы страны выкупили для внедрения сети в 2019 году примерно за €6,6 млрд частоты, которые должны были вывести Германию в новую эру мобильной связи - эру общения в реальном времени.

"Шесть лет спустя эксклюзивный анализ Handelsblatt показывает, что, хотя мобильная связь 5G может быть быстрее предыдущего поколения 4G, обещанная связь в реальном времени вряд ли станет реальностью на практике. 5G - огромное разочарование", - говорится в материале.

Текущая оценка касается не только технических деталей. Технологическое будущее таких важных отраслей, как автомобильная промышленность, напрямую зависит от успеха развития мобильной связи.

"По-прежнему высокая задержка в мобильных сетях особенно ограничивает возможности приложений, требующих связи в режиме реального времени", - заявил управляющий директор Немецкой ассоциации автомобильной промышленности и информационных технологий Маркус Боллиг.