Иран решил создать Совет по обороне страны

Высший совет национальной безопасности Ирана (ВСНБ) принял решение о создании специального органа под названием "Совет по обороне".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в заявлении секретариата ВСНБ.

Уточняется, что председателем Совета будет президент исламской республики, а в его состав войдут глава судебной власти, спикер иранского парламента, высшие чины вооруженных сил исламской республики и некоторые министры. В полномочия нового органа войдут разработка планов по защите страны и повышение боеспособности Вооруженных сил Ирана.