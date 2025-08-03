https://news.day.az/world/1771863.html Иран решил создать Совет по обороне страны Высший совет национальной безопасности Ирана (ВСНБ) принял решение о создании специального органа под названием "Совет по обороне". Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в заявлении секретариата ВСНБ.
Иран решил создать Совет по обороне страны
Высший совет национальной безопасности Ирана (ВСНБ) принял решение о создании специального органа под названием "Совет по обороне".
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в заявлении секретариата ВСНБ.
Уточняется, что председателем Совета будет президент исламской республики, а в его состав войдут глава судебной власти, спикер иранского парламента, высшие чины вооруженных сил исламской республики и некоторые министры. В полномочия нового органа войдут разработка планов по защите страны и повышение боеспособности Вооруженных сил Ирана.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре