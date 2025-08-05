Названа неожиданная опасность моторных лодок

Моторные лодки, особенно используемые для вейкбординга, могут серьезно нарушать хрупкий баланс озерных экосистем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, к такому выводу пришли исследователи из лаборатории Сент-Энтони-Фолс при Университете Миннесоты (UM), проанализировав воздействие лодочного движения на донные отложения и качество воды в озерах.

Вейкбординг - это водный вид спорта, в котором человек едет на специальной доске, удерживаясь за трос, прикрепленный к моторной лодке. При этом создается высокая волна, позволяющая выполнять трюки. Такие лодки, как правило, оснащаются балластными системами и движутся с определенной скоростью, чтобы сформировать устойчивую и мощную волну - именно она оказывает особенно сильное влияние на подводную среду.

В течение двух лет ученые собирали данные с акустических сенсоров, установленных на разных глубинах, а также анализировали образцы осадка и показатели качества воды. В эксперименте участвовали семь популярных моделей моторных лодок.

Как показали наблюдения, все лодки вызывают турбулентность, нарушающую структуру дна, но особенно сильно экосистему тревожат лодки, предназначенные для вейкбординга. В их случае фиксировалось взмучивание и перераспределение осадков, а также высвобождение фосфора, что может привести к цветению воды и нарушению баланса питательных веществ.

Исследователи подчеркивают, что влияние лодок напрямую зависит от глубины: чем мельче участок, тем выше риск. По словам инженера и соавтора исследования Джеффа Марра, минимизировать вред можно, просто избегая мелководья и не приближаясь к берегам, особенно во время активных водных развлечений.