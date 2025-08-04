https://news.day.az/society/1771915.html В Азербайджане сохраняется жара Обнародованы данные о фактической погоде в Азербайджане на 9:00. Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, на всей территории страны сохраняется жаркая погода.
В Азербайджане сохраняется жара
Обнародованы данные о фактической погоде в Азербайджане на 9:00.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, на всей территории страны сохраняется жаркая погода.
Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 38, в горных районах - 30, в равнинных - 41 градус, в Нахчыванской АР - 40 градусов тепла.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре