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В Китае обезьяна прогулялась по проводам - ВИДЕО

В Китае обезьяна решила погулять по проводам - сотрудники зоопарка ловили ее больше суток. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Животное умело перемещалось на высоте и избегая попыток поимки. По словам очевидцев, животное выглядело спокойным и явно наслаждалось свободой. Лучше места для прогулки не найти.