В Китае обезьяна прогулялась по проводам

В Китае обезьяна решила погулять по проводам - сотрудники зоопарка ловили ее больше суток. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Животное умело перемещалось на высоте и избегая попыток поимки.

По словам очевидцев, животное выглядело спокойным и явно наслаждалось свободой.

Лучше места для прогулки не найти.