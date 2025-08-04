https://news.day.az/unusual/1771939.html В Китае обезьяна прогулялась по проводам - ВИДЕО В Китае обезьяна решила погулять по проводам - сотрудники зоопарка ловили ее больше суток. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Животное умело перемещалось на высоте и избегая попыток поимки. По словам очевидцев, животное выглядело спокойным и явно наслаждалось свободой. Лучше места для прогулки не найти.
В Китае обезьяна прогулялась по проводам - ВИДЕО
В Китае обезьяна решила погулять по проводам - сотрудники зоопарка ловили ее больше суток.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Животное умело перемещалось на высоте и избегая попыток поимки.
По словам очевидцев, животное выглядело спокойным и явно наслаждалось свободой.
Лучше места для прогулки не найти.
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