Nvidia перестанет выпускать драйверы для самой популярной Windows

Nvidia объявила о планах по прекращению поддержки операционной системы Windows 10. Выпуск новых версий драйверов Game Ready Driver для этой операционной системы прекратится в октябре 2026 года, сообщает Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одновременно с завершением поддержки Windows 10 производитель начнет постепенное сворачивание поддержки видеокарт, основанных на архитектурах Pascal, Maxwell и Volta. На них базируются видеокарты серии GeForce GTX 700, 900, 1000, а также модель Titan V. Последнее обновление драйверов для этих GPU будет выпущено осенью 2025 года. С этого момента поддержка перейдет в пассивную фазу: в течение трех лет компания будет выпускать только критические исправления и обновления безопасности без новых функций.

В компании подчеркивают, что решение связано с завершением официальной поддержки Windows 10 со стороны Microsoft - компания прекратит выпускать обновления для этой ОС уже в октябре 2025 года. При этом Windows 10 остается одной из самых популярных версий ОС Microsoft - на начало июля ее доля составляла 48,76%, тогда как Windows 11 - 47,98%.

При этом Nvidia целенаправленно продлевает жизненный цикл драйверов для устаревающих видеокарт, чтобы предоставить пользователям дополнительное время для плановой миграции на более современное ПО и "железо".