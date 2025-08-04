Частный самолет потерпел крушение в Европе

Частный самолет потерпел крушение у маяка в Европе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Cronica Balear.

По данным источника, авиаинцидент произошел около 20:00 в субботу, 2 августа. Легкомоторный самолет Harmon Rocket разбился у маяка в порту муниципалитета Сольер, расположенного на острове Майорка, Испания.

Воздушное судно упало в море на глубину около 30 метров. Спасатели обнаружили его обломки, а двое пассажиров до сих пор числятся пропавшими без вести.

По сообщению Гражданской гвардии, командиром воздушного судна (КВС) является 60-летний бывший военный США, который ранее пилотировал истребители F-18 и F-14. Мужчина проживает в Германии и работает частным пилотом. На Майорке у него также есть дом, откуда он пилотирует свой самолет.

Утром в субботу мужчина вылетел с аэродрома Бинисалем, выполнил над Сальером несколько разрешенных акробатических фигур и вернулся на посадку. Через несколько часов, около 18:00, КВС снова поднял в воздух двухместный самолет, на этот раз его сопровождал в небе молодой человек, личность которого не установлена.