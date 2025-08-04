Кабмин Узбекистана утвердил проект строительства курорта Sea Breeze Uzbekistan

Кабинет министров Узбекистана утвердил постановление о реализации инвестиционного проекта по строительству всесезонного курорта Sea Breeze Uzbekistan на берегу Чарвакского водохранилища.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Национальную базу данных законодательства Республики Узбекистан.

Правительственная комиссия по вопросам привлечения инвестиций, развития промышленности и регулирования торговли во главе с вице-премьером Жамшидом Ходжаевым признала наиболее оптимальным предложение совместного предприятия Sea Breeze Uzbekistan, созданного при участии азербайджанской компании Agalarov Development.

Согласно проекту, на территории площадью 577 гектаров в Бостанлыкском районе Ташкентской области планируется возведение всесезонного курортного комплекса. К разработке мастер-плана привлечена британская архитектурная компания Scott Brownrigg.

Хокимияту Ташкентской области совместно с Министерством сельского хозяйства поручено поэтапно прекратить права собственников, пользователей и арендаторов на земельные участки, предусмотренные для реализации проекта, и перевести их в категорию свободных земель, находящихся в ведении районного хокимията.

Далее вопрос будет вынесен на рассмотрение Правительственной комиссии по изменению категорий земельного фонда, включая земли сельскохозяйственного назначения и лесного фонда.

Совместному предприятию Sea Breeze Uzbekistan напрямую предоставляется в аренду участок площадью 577 гектаров сроком на 25 лет с правом приоритетного продления. Реализация проекта рассчитана на период с 2025 по 2035 год.

Проект Sea Breeze Uzbekistan был впервые представлен Президенту Шавкату Мирзиёеву Эмином Агаларовым 16 декабря 2024 года. Глава государства поддержал инициативу и поручил сформировать комиссию во главе с премьер-министром.

В апреле 2025 года Президент ознакомился с мастер-планом, подготовленным при участии ряда зарубежных компаний. Проект предусматривает строительство курортного центра, разделённого на 10 компактных зон: у воды будут оборудованы бульвар, пляжи и зоны отдыха, а на склонах - гостиницы, коттеджи, жилые дома, рестораны и зрительские площадки.

В начале июля Эмин Агаларов представил обновленную концепцию проекта, а также ознакомил Президента Узбекистана с деятельностью курортного комплекса Sea Breeze в Баку.