Джей Ло - локомотив армянской экономики

Автор: Акпер Гасанов

Рад за граждан Армении и гостей ее столицы, которые побывали на концерте Дженнифер Лопес. Понимаю, что событие это для них совсем не рядовое, поэтому в армянских новостях и соцсетях оно обсуждается уже который день. Но тут такое дело. В Азербайджане выступления звезд мировой эстрады - давняя, устоявшаяся традиция.

Та же Джей Ло дала большой сольный концерт 23 сентября 2012 года на сцене Baku Crystal Hall в рамках мирового турне Dance Again World Tour. Выступление состоялось на следующий день после открытия чемпионата мира FIFA U‑17 женских команд, которое также прошло с участием Лопес на стадионе имени Тофика Бахрамова.

Кроме того, в Баку с концертами выступали и сэр Элтон Джон, и десятки других мировых знаменитостей. Немало звезд мировой эстрады выступали в рамках концертов, предварявших гонки "Формулы-1", которые уже много лет проходят в азербайджанской столице. Баку принимал финал "Евровидения", финал Лиги Европы по футболу, первые Европейские игры. А совсем недавно у нас был концерт Джастина Тимберлейка.

Так что, как видим, для бакинцев приезд мировых поп-звезд - привычная вещь. А в Армении, чтобы привезти Джей Ло, понадобилось усилие целого государства и, видимо, немало бессонных ночей в правительстве Да, я не преувеличивая. Более того, депутат от правящей партии в Армении "Гражданский договор" Арсен Торосян, на полном серьезе обнародовал выкладки, подсчитав "возврат инвестиций" от концерта Джей Ло.

Цифр приведено было много, но если коротко, то в итоге получалось, что Армения, как государство, обогатилось аж на четыре миллиона долларов при инвестициях в концерт Лопес в 6 миллионов долларов.

"Кроме того, концерт приносит Армении видимость на сумму в 2 000 000 долларов, способствуя развитию туризма и международному признанию", - гордо отрапортовал Торосян.

А еще он изрек, что данный концерт показывает, что инвестиции правительства Армении не только финансово выгодны, но и являются стратегическим шагом для будущего развития страны. Вдумайтесь в эти слова! Оказывается экономическая стратегия армянского государства базируется, в том числе, и на концертах зарубежных исполнителей в Ереване!

Не на проектах, позволяющих Армении выйти из самоизоляции. Не на проектах, позволяющих ей наладить отношения с Азербайджаном и Турцией, став частью уже реализуемого по инициативе Баку регионального сотрудничества, включающего транспортные и энергетические проекты, а через завоз в Ереван певиц и певцов разного уровня, видя в этом способ решения экономических проблем Армении.

Осталось теперь дождаться, когда господин Торосян предложит включить гастроли зарубежных артистов в доходную часть армянского бюджета и начнет рассуждать о том, как они влияют на курс драма и внешний долг. Жду также предложений о том, чтобы оставить ту или иную часть тела Ким Кардашьян, которую называют гордостью армянского народа, в качестве залога для погашения внешнего долга соседней страны.

Особо забавно, что в Армении, похоже, не нашлось ни одного экономиста, чтобы сделать расчеты по-человечески. Прибыль от концерта доверили считать искусственному интеллекту.

"Этот анализ был выполнен Grok - искусственным интеллектом, созданным компанией xAI", - заявил Торосян.

Молодец, "могучее" сделал признание.

Но изюминка в том, что искусственный интеллект - он такой: поставь правильную программу, и он напишет, что Армения является самой богатой и процветающей страной в мире. Впрочем, это многое объясняет. В Армении, увы, все еще живут в мире, который сами себе придумывают. И, возможно, именно поэтому концерт Джей Ло там - не просто музыка и танцы, а целая "инвестиционная стратегия государства".