Число голодающих детей резко выросло в этой стране

В Афганистане зафиксирован самый резкий скачок детского недоедания за всё время наблюдений.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

По оценкам организации, четверть населения страны - почти 10 млн человек - страдают от острой нехватки продовольствия. Каждый третий ребенок в Афганистане отстает в росте из-за хронического недоедания.

Во ВПП отметили, что обострение ситуации связано с сокращением объемов гуманитарной продовольственной помощи за последние два года. Причиной этого стал значительный спад финансовой поддержки. Так, в апреле текущего года администрация бывшего президента США Дональда Трампа полностью прекратила поставки продовольствия в Афганистан - одну из беднейших стран мира.

Дополнительным фактором ухудшения продовольственной безопасности стало массовое возвращение афганцев из соседних стран, где усилились депортации иностранцев, признанных нелегальными мигрантами. За последние два месяца ВПП оказала поддержку 60 тыс. вернувшихся из Ирана.

По словам представителя ВПП Зиауддина Сафи, для помощи всем нуждающимся афганцам, возвращающимся из Ирана, требуется $15 млн. В целом для поддержки наиболее уязвимым семьям по всей стране до января 2026 года программа нуждается в $539 млн.

Кроме того, продовольственную ситуацию в Афганистане усугубляет климатический кризис. По данным главы Национального агентства по охране окружающей среды Матиуллы Халиса, засуха, нехватка воды, сокращение плодородных земель и внезапные наводнения оказывают серьезное влияние как на жизнь населения, так и на экономику страны.