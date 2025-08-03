https://news.day.az/sport/1771836.html Нигерийский форвард пополнит состав "Шамахы" Футбольный клуб "Шамахы" продолжает активно формировать состав к новому сезону. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, на следующей неделе к команде присоединится нигерийский нападающий Абдуллахи Шайбу. 22-летний центрфорвард ранее выступал в Азербайджанской Премьер-лиге за "Габалу" и "Кяпаз".
Нигерийский форвард пополнит состав "Шамахы"
Футбольный клуб "Шамахы" продолжает активно формировать состав к новому сезону.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, на следующей неделе к команде присоединится нигерийский нападающий Абдуллахи Шайбу.
22-летний центрфорвард ранее выступал в Азербайджанской Премьер-лиге за "Габалу" и "Кяпаз". В ближайшие дни он подпишет официальный контракт с "Шамахой" и будет находиться в распоряжении главного тренера Айхана Аббасова.
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