Нигерийский форвард пополнит состав "Шамахы"

Футбольный клуб "Шамахы" продолжает активно формировать состав к новому сезону.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, на следующей неделе к команде присоединится нигерийский нападающий Абдуллахи Шайбу.

22-летний центрфорвард ранее выступал в Азербайджанской Премьер-лиге за "Габалу" и "Кяпаз". В ближайшие дни он подпишет официальный контракт с "Шамахой" и будет находиться в распоряжении главного тренера Айхана Аббасова.