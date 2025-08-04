https://news.day.az/world/1771928.html Град накрыл десятки районов Италии - ВИДЕО В прошедшие выходные град накрыл десятки районов Италии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео - Осимо в провинции Анкона и курорт Беллария близ Римини.
Град накрыл десятки районов Италии - ВИДЕО
В прошедшие выходные град накрыл десятки районов Италии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео - Осимо в провинции Анкона и курорт Беллария близ Римини.
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