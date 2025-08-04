В США сообщили о неожиданном ударе Китая по Западу

Китай ограничил поставки критических минералов западным военным фирмам.

О неожиданном ударе Пекина по военно-промышленному комплексу (ВПК) стран Запада сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, передает Day.Az.

"Китай ограничивает поток критических минералов западным оборонным компаниям, задерживая производство и вынуждая их искать по миру запасы минералов, которые необходимы для производства всего, от патронов до истребителей", - указано в материале.

Аналоги необходимых западным компаниям китайских материалов обходятся минимум в пять дороже, при этом китайские минералы содержатся в 80 тысячах комплектующих, используемых Пентагоном. Пекин также начал запрашивать информацию о целях использования закупаемых минералов, чтобы они не применялись в военном производстве, пишет газета.