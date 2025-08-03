В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о недавнем интервью Кочаряна.

Day.Az представляет публикацию:

Забавно наблюдать, как на фоне напряженности между Баку и Москвой один за другим вылезают забытые богом подонки, которые пытаются напомнить о себе Кремлю, ну и получить что-нибудь.

Вчера вот со свалки вылез Яков Кедми, сегодня - аж целый Роберт Кочарян.

Робик дал интервью какому-то прикормленному изданию, где заговорил о том, что Армении надо быстро лечь под русских воспользоваться кризисом между Баку и Москвой в свою пользу.

"Был бы у Армении мудрый руководитель", мол, он бы так и сделал, проблеял Кочарян, намекая, ессно, на себя любимого.

Не дают им покоя лавры кремлевского спасителя нации, ох не дают. Сначала был Варданян - сел. Потом Самвел Карапетян - тот тоже сел.

Свои услуги Москве на днях предложил Ара Абрамян - и тут же Кочарян решил напомнить, что он тоже не прочь подработать на побегушках у РФ, лишь бы помогли вернуться во власть.

Интересно, как много кандидатов вылезет?