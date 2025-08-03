Три азербайджанских клуба претендуют на Джошгуна Диниева

Полузащитник сборной Азербайджана Джошгун Диниев может вернуться в Премьер-лигу.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, 29-летним футболистом интересуются сразу три азербайджанских клуба.

Наиболее активно проявляет инициативу бывший клуб игрока - "Сабах", где он выступал с 2019 по 2021 год. Также условия Диниева рассматривают "Нефтчи" и "Туран-Товуз".

С 2023 года хавбек выступал в Турции, сменив три команды: "Юмраниеспор", "Бандырмаспор" и "Чорум". С последним клубом он недавно расторг контракт и сейчас находится в статусе свободного агента.