https://news.day.az/sport/1771831.html Три азербайджанских клуба претендуют на Джошгуна Диниева Полузащитник сборной Азербайджана Джошгун Диниев может вернуться в Премьер-лигу. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, 29-летним футболистом интересуются сразу три азербайджанских клуба. Наиболее активно проявляет инициативу бывший клуб игрока - "Сабах", где он выступал с 2019 по 2021 год.
Три азербайджанских клуба претендуют на Джошгуна Диниева
Полузащитник сборной Азербайджана Джошгун Диниев может вернуться в Премьер-лигу.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, 29-летним футболистом интересуются сразу три азербайджанских клуба.
Наиболее активно проявляет инициативу бывший клуб игрока - "Сабах", где он выступал с 2019 по 2021 год. Также условия Диниева рассматривают "Нефтчи" и "Туран-Товуз".
С 2023 года хавбек выступал в Турции, сменив три команды: "Юмраниеспор", "Бандырмаспор" и "Чорум". С последним клубом он недавно расторг контракт и сейчас находится в статусе свободного агента.
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