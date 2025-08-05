В Израиле обнаружили место хранения библейских скрижалей

Археологи нашли в Израиле место хранения Ковчега Завета, в котором, согласно Библии, лежали скрижали Моисея с десятью заповедями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Daily Mail.

Согласно писаниям Ветхого завета, Ковчег хранился в Скинии, святилище, построенном вскоре после исхода израильтян из Египта. Предполагается, что Скиния оставалась нетронутой почти тысячелетие до нашествия вавилонян на Иерусалим в 586 году до нашей эры.

По словам руководившего раскопками археолога Скотта Стриплинга, его коллегам удалось найти масштабное древнее сооружение, соответствующее по размерам Скинии, вместо которой в 400 году до нашей эры был возведен монументальный Иерусалимский храм.

"Структура ориентирована с востока на запад и разделена в соотношении 2:1, как описано в Священном Писании", - пояснил он.

Во время раскопок ученые нашли справа от здания более 100 тыс. костей животных, в основном овец, коз и крупного рогатого скота, что позволяет предположить, что все они были использованы для священных подношений.