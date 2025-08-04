Мужчина не выжил после падения на концерте Oasis

В Лондоне мужчина не выжил после падения на концерте британской рок-группы Oasis.

Как передает Day.Az, об этом сообщает People.

Инцидент произошел на стадионе "Уэмбли" 2 августа. Полиция и работники скорой помощи после сигнала о происшествии обнаружили в зале мужчину в возрасте около 40 лет с травмами, характерными для падения. Врачи его спасти не смогли.

"На стадионе было многолюдно, и мы полагаем, что, вероятно, несколько человек стали свидетелями инцидента или, возможно, сознательно или нечаянно сняли его на видеокамеру мобильного телефона", - обращается к посетителям концерта лондонская полиция с просьбой поделиться запиями.

В заявлении, опубликованном People, группа Oasis выразила соболезнования семья мужчины.

В полиции добавили, что семья мужчины проинформирована о случившемся, с его близкими работают специалисты.

Группа Oasis была основана братьями Ноэлом и Лиамом Галлахерами в Манчестере в 1991 году. Коллектив успел выпустить семь студийных альбомов перед тем, как распасться в 2009 году после очередной ссоры братьев.