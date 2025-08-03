В Хачмазском районе начался пожар

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре в лесополосе в селе Гымылгышлаг Хачмазского района.

Как сообщили Day.Az в МЧС, сразу после поступления информации по вызову на место происшествия были направлены подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны министерства.

В целях ускорения тушения пожара и предотвращения дальнейшего распространения огня на территорию были привлечены личный состав Службы спасения особого риска и Северного регионального центра МЧС. Тушение пожара продолжается.

Будет предоставлена дополнительная информация.