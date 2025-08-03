https://news.day.az/society/1771851.html В Хачмазском районе начался пожар На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре в лесополосе в селе Гымылгышлаг Хачмазского района.
В Хачмазском районе начался пожар
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре в лесополосе в селе Гымылгышлаг Хачмазского района.
Как сообщили Day.Az в МЧС, сразу после поступления информации по вызову на место происшествия были направлены подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны министерства.
В целях ускорения тушения пожара и предотвращения дальнейшего распространения огня на территорию были привлечены личный состав Службы спасения особого риска и Северного регионального центра МЧС. Тушение пожара продолжается.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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