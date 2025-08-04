Европейские отели судятся с популярной платформой бронирования

Более десяти тысяч европейских отелей присоединились к коллективному иску против портала Booking.com.

Как передает Day.Az, об этом сообщает нидерландская телерадиокорпорация NOS.

По словам председателя Европейской ассоциации индустрии гостеприимства Hotrec Александроса Вассиликоса, управляющие европейских отелей в течение долгого времени страдали от несправедливых условий и чрезмерных затрат. Речь идет об убытках из-за условий платформы, согласно которым отели не могли предлагать более низкие цены на других сайтах для бронирования.

"Сейчас самое время объединить усилия и потребовать возмещения", - поделился Вассиликос.

До этого газета El Pais писала, что национальная комиссия по отраслевым рынкам и конкуренции Испании может оштрафовать сервис онлайн-бронирования отелей Booking на $530 млн.

Регулятор начал разбирательство в отношении Booking из-за возможного злоупотребления положением на рынке осенью 2022 года после жалоб от испанской ассоциации директоров отелей и гостиничной предпринимательской ассоциации Мадрида.