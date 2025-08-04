На севере Британии возникли проблемы с транспортом из-за шторма
В Британии из-за шторма "Флорис" начались перебои в работе железнодорожного транспорта и аэропортов.
Как передает Day.Az, об этом сообщает SkyNews.
Несколько железнодорожных операторов предупредили о проблемах с движением составов на территории Шотландии и на севере Англии. Уточняется, что днем Network Rail (владелец и оператор железнодорожной инфраструктуры в Великобритании, за исключением Северной Ирландии - прим. "Газета.Ru") закроет несколько маршрутов в Шотландии, а другая железнодорожная компания - LNER призвала пассажиров не отправляться севернее Ньюкасла.
Движение на трассах также изменилось из-за неблагоприятных погодных условий. Власти просят водителей быть осторожнее. По данным СМИ, на нескольких автомагистралях в Шотландии из-за шторма уже произошли ДТП.
В аэропорту Эдинбурга несколько утренних рейсов отменили или перенесли. Граждан просят проверять статус своих рейсов. Еще в Шотландии прекратили работу некоторые паромы.
По прогнозам синоптиков, в понедельник, 4 августа на большей части Шотландии и на севере Англии пройдут сильные дожди, также ожидается ветер со скоростью до 137 км/ч.
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