https://news.day.az/society/1771835.html В Тертере 3 человека утонули в канале В Тертерском районе 3 человека утонули в канале. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, несчастный случай произошел на участке магистрального водоканала Суговушан-Геранбой, проходящем по территории села Джамилли.Четыре человека залезли в воду на этом участке канала, чтобы искупаться.
В Тертере 3 человека утонули в канале
В Тертерском районе 3 человека утонули в канале.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, несчастный случай произошел на участке магистрального водоканала Суговушан-Геранбой, проходящем по территории села Джамилли.Четыре человека залезли в воду на этом участке канала, чтобы искупаться. Одного из них удалось извлечь из воды, а трое других, скорее всего, утонули.
Человек, которого вытащили из воды, госпитализирован.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
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