В Тертере 3 человека утонули в канале

В Тертерском районе 3 человека утонули в канале.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, несчастный случай произошел на участке магистрального водоканала Суговушан-Геранбой, проходящем по территории села Джамилли.Четыре человека залезли в воду на этом участке канала, чтобы искупаться. Одного из них удалось извлечь из воды, а трое других, скорее всего, утонули.

Человек, которого вытащили из воды, госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.