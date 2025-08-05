Сложная посадка самолета в Британии

Жуткие кадры посадки пассажирского самолета в Британии. Из-за сильного ветра его буквально затрясло в воздухе почти у самой земли.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Всему виной шторм "Флорис", сообщил Sky News. В отдельных районах страны скорость ветра достигала 160 километров в час. Он валил деревья и оставил без света по меньшей мере 22,5 тысячи домов в Шотландии. Минимум 68 авиарейсов были отменены.

Представляем вашему вниманию данное видео: