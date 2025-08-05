https://news.day.az/world/1772098.html Сложная посадка самолета в Британии - ВИДЕО Жуткие кадры посадки пассажирского самолета в Британии. Из-за сильного ветра его буквально затрясло в воздухе почти у самой земли. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Всему виной шторм "Флорис", сообщил Sky News. В отдельных районах страны скорость ветра достигала 160 километров в час.
Сложная посадка самолета в Британии - ВИДЕО
Жуткие кадры посадки пассажирского самолета в Британии. Из-за сильного ветра его буквально затрясло в воздухе почти у самой земли.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Всему виной шторм "Флорис", сообщил Sky News. В отдельных районах страны скорость ветра достигала 160 километров в час. Он валил деревья и оставил без света по меньшей мере 22,5 тысячи домов в Шотландии. Минимум 68 авиарейсов были отменены.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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