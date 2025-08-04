Samsung ограбили

Крупная партия новейших складных смартфонов Samsung, включающая около 12 000 устройств, была похищена во время транспортировки недалеко от лондонского аэропорта Хитроу.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на инсайдера с ником Ice Universe.

По данным Ice Universe, ограбление произошло в конце прошлой недели. Преступники захватили грузовик, перевозивший крупную партию моделей Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7. Общая стоимость похищенного груза оценивается примерно в $10,6 млн, что делает эту кражу одним из крупнейших хищений электроники в Великобритании за последние годы.

Сообщается, что грузовик направлялся на склад после прибытия груза в Великобританию. Помимо складных смартфонов, в партии также, предположительно, находились и другие новинки, включая серию Galaxy S25 и умные часы Galaxy Watch 8.

Происшествие, вероятно, повлияет на цепочку поставок Samsung в Великобритании и приведет к задержкам в доставке устройств клиентам, оформившим предзаказы после мирового старта продаж 9 июля, считают в GizmoChina.

По данным британской полиции, до 75% украденных смартфонов нелегально вывозятся из страны в течение 72 часов, что значительно затрудняет их поиск. Украденные устройства часто появляются на "сером" рынке с обновленными IMEI-номерами.