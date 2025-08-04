https://news.day.az/society/1771873.html Чудовищное ДТП на Мярдяканском шоссе - ВИДЕО На Мярдяканском шоссе, неподалеку от "Binə Atıcılıq Mərkəzi" произошло крупное ДТП с участием грузового и легкого автомобилей. Как передает Day.Az, на место происшествия оперативно прибыли несколько нарядов дорожной полиции и скорой помощи. На дороге образовалась пробка. О состоянии здоровья пострадавших не сообщается.
Чудовищное ДТП на Мярдяканском шоссе - ВИДЕО
На Мярдяканском шоссе, неподалеку от "Binə Atıcılıq Mərkəzi" произошло крупное ДТП с участием грузового и легкого автомобилей.
Как передает Day.Az, на место происшествия оперативно прибыли несколько нарядов дорожной полиции и скорой помощи.
На дороге образовалась пробка.
О состоянии здоровья пострадавших не сообщается.
Представляем вашему вниманию кадры с места аварии:
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