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Чудовищное ДТП на Мярдяканском шоссе - ВИДЕО

На Мярдяканском шоссе, неподалеку от "Binə Atıcılıq Mərkəzi" произошло крупное ДТП с участием грузового и легкого автомобилей. Как передает Day.Az, на место происшествия оперативно прибыли несколько нарядов дорожной полиции и скорой помощи. На дороге образовалась пробка. О состоянии здоровья пострадавших не сообщается.