Чудовищное ДТП на Мярдяканском шоссе

На Мярдяканском шоссе, неподалеку от "Binə Atıcılıq Mərkəzi" произошло крупное ДТП с участием грузового и легкого автомобилей.

Как передает Day.Az, на место происшествия оперативно прибыли несколько нарядов дорожной полиции и скорой помощи.

На дороге образовалась пробка.

О состоянии здоровья пострадавших не сообщается.

Представляем вашему вниманию кадры с места аварии: