Внесены изменения в Устав Карабахского университета

В Устав Карабахского университета внесены изменения.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Day.Az.

Согласно документу, ректор будет принимать решения о назначении на должность и освобождении от должности работников университета (за исключением проректоров, руководителей филиалов и представительств), а также руководителей кафедр и других подведомственных учреждений (за исключением юридического лица публичного права "Клиника Карабахского университета") по согласованию с министерством науки и образования.

Ранее юридическое лицо публичного права "Клиника Карабахского университета" не входило в число исключений.