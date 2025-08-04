Армяне негодуют после концерта Джей Ло

Состоявшийся на стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване концерт американской суперзвезды Дженнифер Лопес вызвал волну недовольств.

Как передает Day.Az, армяне возмущаются, что из госбюджета было выделено $6 миллионов, билеты продавались за $200, но при этом стадион не привели в нормальное состояние - везде была грязь и пыль.

Прибывшие на концерт зрители массово принялись вытирать кресла.

Кроме того, армяне выражают недовольство тем, что столь внушительная сумма была потрачена на концерт в то время, когда в стране остро не хватает финансирования на важные нужды. Деньги, по мнению общественности, можно было бы направить на модернизацию больниц, поддержку образования или восстановление инфраструктуры.

Многие считают подобные траты "необоснованными".

Тем временем, вице-мэр Еревана Армен Памбукчян защитил расходы, заявив, что если концерт привлечёт около 15 000 иностранных гостей, каждый из которых потратит в стране не менее $500 (включая билет, проживание и питание), то инвестиции "полностью оправданы". По его словам, мероприятие положительно скажется на туристическом имидже Армении.