Интернет-магазин Shein оштрафовали

Антимонопольный регулятор Италии (Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM) оштрафовал китайскую платформу электронной коммерции Shein на €1 млн, решив, что компания распространяла клиентам недостоверную информацию относительно экологической устойчивости своих операций.

Как передает Day.Az, об этом говорится на сайте AGCM.

Регулятор указал, что утверждения на сайте Shein, которые касаются аспектов экологической устойчивости и социальной ответственности, "иногда были расплывчатыми, общими и чрезмерно навязчивыми, а в других случаях вообще отсутствовали или вводили в заблуждение".

В публикации отмечается, что заявления Shein относительно вторичной переработки продукции "являются ложными или по крайней мере вводящими в заблуждение, а экологичность коллекции "evoluSHEIN by design" была преувеличена".

AGCM также оспаривает "расплывчатые" заявления азиатской платформы об обязательствах по сокращению выбросов, подчеркнув, что ее выбросы росли и в 2023, и в 2024 годах.

"На Shein возлагается большая обязанность проявлять осмотрительность, поскольку компания работает в секторе, который сильно загрязняет окружающую среду, и использует методы, которые также сильно загрязняют окружающую среду, например, производство так называемой "одноразовой" одежды ("быстрая и сверхбыстрая мода")", - говорится в статье.

В Shein сообщили, что полностью сотрудничают с регулятором. По данным азиатской компании, она приняла незамедлительные меры для решения проблем.

"Мы усилили внутренние процессы проверки и улучшили веб-сайт, чтобы гарантировать, что все экологические заявления являются понятными, соответствуют требованиям", - сказали в компании.