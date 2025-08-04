Умер режиссер Эльдар Шенгелая

В Грузии скончался кинорежиссер, народный артист СССР Эльдар Шенгелая.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Фонд Нато Вачнадзе на странице организации в Facebook.

"С прискорбием сообщаем, что скончался Эльдар Шенгелая", - говорится в соответствующем посте.

Эльдару Шенгелая было 92 года. Причина его смерти не раскрывается.

Шенгелая пришел в кино в конце 1950-х годов. Среди его работ - "Белый караван", "Необыкновенная выставка" по дипломному сценарию Резо Габриадзе и "Чудаки". В 2018 году был удостоен премии "Ника" за лучший фильм стран СНГ и Балтии за картину "Кресло".

За заслуги в области искусства Шенгелая был удостоен звания народного артиста СССР и награжден многочисленными государственными премиями.