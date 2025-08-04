Правительство Литвы подало в отставку

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас объявил о роспуске кабинета министров после обвинений в коррупции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба литовского кабмина.

"Нам удалось сделать многое, и я благодарен команде Правительства, социальным партнерам и всем, с кем мы продуктивно работали вместе", - заявил политик.

Сам Гинтаутас Палуцкас подал в отставку еще 31 июля после того, как стало известно, что его родственница получила льготный кредит в размере 200 тыс. евро от европейского банка ILTE.

Уточняется, что Палуцкас покидает пост главы правительства и должность председателя Социал-демократической партии.

Напомним, что Палуцкас неоднократно отрицал свою причастность к финансовым преступлениям. Премьер заявлял о ведении "крупной атаки" со стороны его политических оппонентов.