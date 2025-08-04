https://news.day.az/world/1772026.html Работники Boeing устроили забастовку Свыше трех тысяч работников оборонного подразделения Boeing объявили забастовку. На работу не выйдут сотрудники сразу нескольких предприятий по производству истребителей, их не устраивают заработные платы и график работы.
Работники Boeing устроили забастовку
Свыше трех тысяч работников оборонного подразделения Boeing объявили забастовку. На работу не выйдут сотрудники сразу нескольких предприятий по производству истребителей, их не устраивают заработные платы и график работы.
Как передает Day.Az, речь о цехах, в которых собирают истребители четвертого поколения F-15 и разрабатывают беспилотный летательный аппарат-дозаправщик для ВМС США.
В самой компании Boeing пытаются успокоить прессу, заявив, что они полностью готовы к забастовке и задействуют нештатных работников.
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