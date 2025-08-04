Работники Boeing устроили забастовку

Свыше трех тысяч работников оборонного подразделения Boeing объявили забастовку. На работу не выйдут сотрудники сразу нескольких предприятий по производству истребителей, их не устраивают заработные платы и график работы.

Как передает Day.Az, речь о цехах, в которых собирают истребители четвертого поколения F-15 и разрабатывают беспилотный летательный аппарат-дозаправщик для ВМС США.

В самой компании Boeing пытаются успокоить прессу, заявив, что они полностью готовы к забастовке и задействуют нештатных работников.