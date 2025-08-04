Казахстан делает ставку на Баку-Тбилиси-Джейхан

Автор: Лейла Таривердиева

По сообщениям зарубежных информагентств, Россия запретила иностранным нефтяным танкерам загружаться в своих основных черноморских портах без разрешения ФСБ. Прежде контроль за заходом в порты иностранных судов осуществляло министерство транспорта РФ, но с 21 июля полномочия были переданы Федеральной службе безопасности. Как сообщается в соответствии с законом "О военном положении".

Запрет введен временно, однако это "временно" все равно больно ударит по казахстанскому нефтяному экспорту, практически сведя его к нулю. Казахстан экспортирует свою нефть по трубопроводу консорциума, среди акционеров которого находятся американские компании. Запрет также может лишить мировой рынок двух процентов поставок нефти.

Отметим, что запрет стал ответом на новые санкции, введенные Евросоюзом против России. Дело в том, что в число акционеров Каспийского трубопроводного консорциума входят Chevron и ExxonMobil, и это осложняет работу КТК в условиях санкций.

В новом пакете санкций, принятом ЕС 21 июля, содержится полный запрет на импорт российской сырой нефти, доставленной морским путем, и продуктов нефтепереработки, сообщается на сайте Еврокомиссии. "Это покрывает 90 процентов нашего текущего импорта нефти из России. Запрещено регулирование с учетом переходных периодов, разрешенных данной отраслью и мировым рыночным регулированием, а также временные ограничения для нефтепроводной сырой нефти, чтобы организовать обеспечение поэтапного отказа от российской нефти. Это позволит ЕС и его партнерам обеспечить альтернативные поставки и минимизировать влияние на мировые цены на нефть", - говорится в сообщении ЕК.

По трубе Каспийского трубопроводного консорциума поставляется на европейские рынки почти 80 процентов нефти, добываемой в Казахстане. Поэтому сразу после появления новостей из России Астана начала поиски альтернативы.

На днях министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил на пресс-конференции о планах по увеличению в текущем году объемов транспортировки нефти по основному экспортному нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) до 1,7 миллиона тонн.

В 2024 году по БТД было транспортировано 1,4 миллиона тонн, за первые шесть месяцев 2025 года - уже 800 тысяч тонн. То есть рост уже идет и не связан исключительно с санкциями ЕС. В январе Минэнерго Казахстана сообщило о планах по транспортировке по БТД на 2025 году 1,5 миллиона тонн нефти, а в феврале заместитель председателя правления "КазМунайГаз" Курмангазы Исказиев представил новый прогноз - 1,7 миллиона тонн.

Об альтернативе КТК Казахстан начал подумывать не только из-за санкций против российской энергетической отрасли, но также из-за разного рода проблем, возникающих на трубопроводе. Так, в августе 2022 года прокачка нефти по КТК была приостановлена на тридцать дней решением городского суда Новороссийска в связи с "нанесением ущерба окружающей среде". И это был не первый случай, когда работа КТК тормозилась российскими экологами. Тогда в Казахстане впервые всерьез задумались о необходимости альтернативы и был поднят вопрос бездействующего нефтепровода Баку-Супса. На следующий же день Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал диверсифицировать маршруты поставок казахстанской нефти. В качестве приоритетной цели он предложил проработать оптимальные варианты использования Транскаспийского маршрута и поручил "КазМунайГаз" проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта.

В марте 2023 года SOCAR объявила о начале транзита казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Первая партия казахстанской нефти с месторождения Тенгиз была поставлена на Сангачальский терминал из порта Актау на танкере "Президент Гейдар Алиев", вторая отгрузка осуществлялась на танкере "Шуша". Транспортировка казахстанской нефти по БТД осуществляется в рамках соглашения между SOCAR и КазМунайГаз, предусматривающего транзит 1,5 миллиона тонн нефти в год. С целью реализации этих планов SOCAR модернизировала сеть трубопроводов на Сангачальском терминале.

В марте 2024 года между КМГ и SOCAR было заключено соглашение о поэтапном увеличении транзита нефти через территорию Азербайджана до 2,2 миллиона тонн в год. Тогда же состоялась первая тестовая отправка нефти с Кашаганского месторождения через Каспийское море в Азербайджан. В ноябре прошлого года Минэнерго страны сообщило, что Астана изучает возможность увеличения ежегодного объема поставок нефти по трубопроводу БДТ до 20 миллионов тонн.

А 27 января 2025 года Казахстан отправил в Азербайджан первый танкер с нефтью с месторождения "Кашаган" для транспортировки по БТД.

В конце июля Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил с визитом Турцию. На встрече с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждались, в том числе, перспективы увеличения экспорта казахстанской нефти через нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан.

В сообщении пресс-службы Президента Казахстана говорится, что в первой половине 2025 года страна уже увеличила экспорт нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 785 тысяч тонн (34 тысячи баррелей в сутки).

Вместе с тем, для увеличения объемов необходима модернизация порта Актау, увеличение количества крупных танкеров. Танкера можно построить или купить, но встает и другая проблема - обмеление Каспия и актуальность дноуглубительных работ в портах обеих стран.

Есть также проблема качества. Казахстанская нефть более сернистая, что делает ее ниже по качеству, чем азербайджанская. Смешивание в трубе казахстанской нефти и Azeri Light приведет к снижению цены на азербайджанскую нефть,что Азербайджану, само собой, невыгодно. Нужна отдельная труба. И тут встает вопрос возвращения в строй нефтепровода Баку-Тбилиси-Супса мощностью 6 миллионов тонн в год.

Казахстан считает трубопровод Баку-Супса перспективным для прокачки своей нефти, сказал в кулуарах 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов. По его словам, этот трубопровод может стать важной альтернативой для поставки казахстанской нефти к Черноморским портам при условии экономической целесообразности.

Нефтепровод Баку-Супса берет начало в Сангачале и тянется до танкеропогрузочной установки в Черном море, соединяющейся с грузинским терминалом Супса. Протяженность трубопровода - 836 километров. Трубопровод был построен для транспортировки сырой нефти с морского месторождения Чираг в рамках проекта АЧГ (Азери-Чираг-Гюнешли).

Решение о строительстве нефтепровода Баку-Супса было принято президентами Азербайджана и Грузии в 1996 году.

Amoco, SOCAR и правительством Грузии был подписан соответствующий договор, официальное открытие нефтепровода состоялось 17 апреля 1999 года на нефтяном терминале Супса. Новый нефтепровод позволил решить две важные задачи - устранить монополию России на транспортировку углеводородов в Европу и обеспечить возможность экспорта высококачественной азербайджанской нефти в чистом виде, без смешивания с более низкой по качеству российской. Кроме того, стоимость транспортировки по Баку-Супса была почти в пять раз ниже, чем по трубе Баку-Новороссийск.

После запуска остановленного по ряду причин нефтепровода Баку-Супса у Казахстана появилась еще одна альтернатива для экспорта своей нефти.

Возвращаясь к БТД, отметим, что значение нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан продолжает расти. Помимо транспортировки в Европу азербайджанской нефти, БТД сегодня является также и транзитным трубопроводом для добывающих стран региона. Наличие такой альтернативы дает возможность Казахстану чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

БТД безопасен и надежен. Как надежен и сам Азербайджан.