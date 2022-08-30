Азербайджан имеет огромный потенциал для транспортировки казахстанской нефти

Автор: Лейла Таривердиева

Казахстан ведет переговоры о транспортировке нефти через Азербайджан. Об этом в минувшую пятницу сообщил журналистам заместитель председателя правления по экономике и финансам компании "КазМунайГаз" Даурен Карабаев.

Как цитируют Карабаева СМИ, "обсуждения с азербайджанской стороной по транспортировке нефти ведутся на различных уровнях, в том числе на государственном и на уровне национальных компаний. Детали еще требуют согласования". Потенциально для транзита казахстанской нефти могут быть использованы и Баку-Тбилиси-Джейхан, и Баку-Супса. Подробнее о деталях представитель компании пообещал рассказать после достижения соглашения с азербайджанской стороной.

Отметим, что после приостановки транспортировки казахстанской нефти Каспийским трубопроводным консорциумом в Казахстане стали все больше задумываться о необходимости альтернативы. Напомним, что прокачка нефти по КТК была приостановлена на тридцать дней решением городского суда Новороссийска в связи с "нанесением ущерба окружающей среде". Причем, это уже не первый случай, когда работа КТК тормозится российскими экологами. По данному трубопроводу Казахстан экспортирует почти 80 процентов своей нефти, и будет излишне пояснять, почему Нур-Султан так обеспокоила сложившаяся ситуация. На следующий же день Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал диверсифицировать маршруты поставок казахстанской нефти. В качестве приоритетной цели он предложил проработать оптимальные варианты использования Транскаспийского маршрута и поручил "КазМунайГаз" проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта.

Тема азербайджанского транзита с того момента не сходит с повестки, несмотря на некоторое затишье.

Вся эта история, вообще, достаточно любопытна. 12 августа агентство Reuters со ссылкой на информированные источники сообщило, что Казахстан изучает возможность прокачки 1,5 миллионов тонн нефти по БТД, и ожидается подписание соответствующего документа с Азербайджаном. При этом агентство некорректно употребило уточнение "в обход России". Почти сразу новость была опровергнута казахской стороной. Министр энергетики заявил, что власти страны пока не планируют подписывать соглашение о транспортировке нефти по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан. Прошла еще неделя, и 22 августа Каспийский трубопроводный консорциум сообщил, что эксплуатация двух из трех выносных причалов для отгрузки нефти под Новороссийском приостановлена в связи с повреждениями оборудования. На эксплуатирующихся двадцать лет причалах водолазами обнаружены трещины. По мнению экспертов, хотя эта неприятность не окажет серьезного влияния на транзит казахстанской нефти, участившиеся проблемы, тем не менее, не могут не обеспокоить казахскую сторону, и подтверждение факта переговоров с Баку из уст представителя национальной компании "КазМунайГаз" появилось вовсе неслучайно.

Сообщается, что "КазМунайГаз" уже ведет предварительные переговоры с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR. По данным информаторов Reuters, казахская сторона планирует продавать 1,5 миллиона тонн нефти посредством БТД, а в дальнейшем экспортировать 3,5 миллиона тонн ежегодно по другому азербайджанскому трубопроводу - Баку-Супса.

Прояснить некоторые моменты мы попросили главу Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхама Шабана.

На сегодня по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан транспортируется порядка 55 тысяч тонн казахстанской нефти. В сентябре мы ожидаем удвоения или даже утроения этих объемов в зависимости от ситуации, сказал эксперт.

По словам Шабана, если посмотреть на статистику первой половины текущего года, то увидим, что транзитные объемы увеличились на 36 процентов. Это свидетельствует об изменениях, которые произошли с начала года в связи с событиями в Украине. Последствия конфликта поменяли всю мировую транспортную логистику, в том числе повлияли на транспортировку нефти с правого берега Каспия в сторону Азербайджана.

"Есть мнение, что Казахстан может экспортировать через Азербайджан большие объемы нефти - до 5-10 миллионов тонн. В принципе, это возможно в перспективе. Однако для этого необходимо реализовать несколько важнейших моментов, чтобы добиться таких результатов. То, что Президент Токаев в июле поручил своему правительству начать рассматривать вопрос диверсификации экспорта нефти, можно считать началом процесса. Для решения подобных проблем необходима политическая воля. Если бы в 90-х и в середине нулевых годов у руководства Азербайджана не было политической воли и целеустремленности, мы, конечно же, не построили бы ни Баку-Тбилиси-Джейхан, ни Баку-Тбилиси-Эрзерум, ни Южный газовый коридор. Это первый момент.

Второй момент - важно, чтобы правительство Казахстана часть рисков взяло на себя, а не возложило их всех на плечи нефтедобывающих компаний, ведущих хозяйствующую деятельность на территории страны.

Третий момент - это необходимость вести переговоры с внешними игроками, которые поддержали бы проект диверсификации. Азербайджан в свое время этот путь прошел. Сейчас Казахстану не нужно изобретать велосипед, достаточно принять во внимание тот путь, который прошла наша страна. Нет никакой необходимости сразу идти на радикальные решения вроде строительства транскаспийского нефтепровода. До 10 миллионов тонн казахстанской нефти можно перевозить танкерами. А параллельно в течение нескольких лет создавать логистику - построить нефтепровод до казахстанского порта Курык.

Эти вопросы необходимо решить, чтобы добиться коммерческой рентабельности данного маршрута. Результат будет, если не расслабляться и не успокаивать себя, мол, хотели транспортировать 5-10 миллионов тонн, а не получается. Все получится, но это требует времени, усилий и затрат.

В текущем году Казахстан добудет примерно 85-86 миллионов тонн нефти, к 2025 году он хочет увеличить этот объем еще на 10 миллионов тонн, а в дальнейшем, к 2028 году выйти на 103-105 миллионов тонн. Нужно к этому готовиться. При таких темпах наращивания добычи экспорт 10 миллионов тонн через Азербайджан не может расцениваться как вызов кому-то из находящихся по соседству экспортеров и транзитеров углеводородов", - сказал Ильхам Шабан.