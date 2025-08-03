После землетрясения на Камчатке и на фоне продолжающихся афтершоков растёт интенсивность извержения самого высокого вулкана Евразии Ключевской.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Так, протяжённость излияния лавового потока по юго-западному склону вулкана выросла за трое суток почти в два раза и уже составляет около трёх километров.