https://news.day.az/world/1771789.html Растёт интенсивность извержения самого высокого вулкана Евразии - ВИДЕО После землетрясения на Камчатке и на фоне продолжающихся афтершоков растёт интенсивность извержения самого высокого вулкана Евразии Ключевской. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Растёт интенсивность извержения самого высокого вулкана Евразии - ВИДЕО
После землетрясения на Камчатке и на фоне продолжающихся афтершоков растёт интенсивность извержения самого высокого вулкана Евразии Ключевской.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Так, протяжённость излияния лавового потока по юго-западному склону вулкана выросла за трое суток почти в два раза и уже составляет около трёх километров.
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