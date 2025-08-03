Сахиба Гафарова в Туркменистане

3 августа делегация парламента Азербайджана во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла в Туркмениста для участия в Межпарламентском форуме, проводимом в рамках Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, сообщает Day.Az со ссылкой на Отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

В международном аэропорту Туркменбаши спикера Милли Меджлиса встретили председатель Комитета по вопросам образования, науки, культуры и молодёжной политики Меджлиса Туркменистана Байрамгозель Мурадова, посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гёзалов и другие официальные лица.

Спикер Милли Меджлиса будет председательствовать на первой сессии Межпарламентского форума в городе Аваза Туркменистана. В рамках визита предусмотрено выступление спикера Милли Меджлиса на форуме и проведение ею ряда встреч.