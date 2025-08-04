Еще кадры извержения вулкана на Камчатке

Кадры извержения вулкана Ключевской на Камчатке.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Пепел выбросило на высоту 7,5 километра над уровнем моря.

Поток горячей лавы с Ключевской Сопки достиг 3 км. Специалисты объявили оранжевый авиационный код, есть угроза для местных и международных авиаперевозок.

Активность местных вулканов на Камчатке спровоцировали недавние землетрясения.