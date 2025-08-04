https://news.day.az/world/1772002.html

Еще кадры извержения вулкана на Камчатке - ВИДЕО

Кадры извержения вулкана Ключевской на Камчатке. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Пепел выбросило на высоту 7,5 километра над уровнем моря. Поток горячей лавы с Ключевской Сопки достиг 3 км. Специалисты объявили оранжевый авиационный код, есть угроза для местных и международных авиаперевозок.