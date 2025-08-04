https://news.day.az/world/1771881.html На Австралию обрушился рекордный снегопад - ВИДЕО Несколько городов на востоке Австралии оказались под самым толстым слоем снега за последние десятилетия. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в минувшие выходные в штате Новый Южный Уэльс из-за холодного воздушного фронта выпало до 40 см снега.
На Австралию обрушился рекордный снегопад - ВИДЕО
Несколько городов на востоке Австралии оказались под самым толстым слоем снега за последние десятилетия.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в минувшие выходные в штате Новый Южный Уэльс из-за холодного воздушного фронта выпало до 40 см снега. По словам метеоролога из Австралийского бюро погоды Мириам Брэдбери, столько не выпадало с середины 1980-х.
Погодная аномалия также привела к наводнению, транспортному коллапсу и отключению электроснабжения в тысячах домов.
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