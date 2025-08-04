На Австралию обрушился рекордный снегопад

Несколько городов на востоке Австралии оказались под самым толстым слоем снега за последние десятилетия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в минувшие выходные в штате Новый Южный Уэльс из-за холодного воздушного фронта выпало до 40 см снега. По словам метеоролога из Австралийского бюро погоды Мириам Брэдбери, столько не выпадало с середины 1980-х.

Погодная аномалия также привела к наводнению, транспортному коллапсу и отключению электроснабжения в тысячах домов.