Жители европейской страны стали чаще болеть и хуже учиться из-за чрезмерного богатства

Жители Норвегии стали чаще болеть и хуже учиться из-за чрезмерного богатства европейской страны на фоне не иссякающих доходов от нефти и суверенного фонда благосостояния. Об этом пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Богатство начало приносить вред: норвежцы стали чаще болеть, результаты учащихся ухудшились, а транспортная инфраструктура стала слишком раздутой", - говорится в публикации.

Авторы статьи ссылаются на книгу Мартина Бека Холте "Страна, которая стала слишком богатой", в которой он отмечает отсутствие амбиций и неэффективные траты, обусловленные наличием нефтяного фонда.

Бек Холте указал на то, что проекты, связанные с альтернативными источниками энергии, получают льготы, поскольку в противном случае они были бы нерентабельными. Люди берут огромное количество кредитов, уверенные, что государство профинансирует выход на пенсию. Уровень долга норвежских домохозяйств по отношению к их доходам составляет 220 процентов, что выше, чем в любой другой стране Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Кроме того, автор обратил внимание на ситуацию в образовании. Норвегия вкладывает в образование больше средств, чем любая другая страна ОЭСР, за исключением Люксембурга, однако показатели учащихся ухудшаются, особенно в точных и естественных науках.

"Наблюдатели обеспокоены тем, что отдача от вложений в образование оказывается недостаточной, а ситуация с больничными выглядит аномально", - говорится в материале. Журналисты отметили, что это является симптомом другой, более серьезной проблемы - в последние два десятилетия производительность труда в богатых странах растет самыми медленными темпами среди всех развитых государств.