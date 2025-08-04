Али Асадов в Туркменистане

4 августа премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов прибыл с визитом в Туркменистан.

Об этом сообщили Day.Az в Кабинете министров.

В международном аэропорту города Туркменбаши А.Асадова встречали заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гелдимырадов и другие официальные лица.