https://news.day.az/politics/1772078.html Али Асадов в Туркменистане - ФОТО 4 августа премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. Об этом сообщили Day.Az в Кабинете министров. В международном аэропорту города Туркменбаши А.Асадова встречали заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гелдимырадов и другие официальные лица.
Али Асадов в Туркменистане - ФОТО
4 августа премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов прибыл с визитом в Туркменистан.
Об этом сообщили Day.Az в Кабинете министров.
В международном аэропорту города Туркменбаши А.Асадова встречали заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гелдимырадов и другие официальные лица.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре